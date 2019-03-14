Военнослужащий 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР. Об этом «Звезде» сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его данным, Народная милиция ЛНР обеспечила переход на сторону республики военнослужащего ВСУ, который передал луганским военнослужащим секретные документы, в том числе о том, что украинские военкоматы обманом отправляют на фронт «добровольцев».

Как рассказал боец 54-й бригады ВСУ силовикам самопровозглашенной республики, на Украине военкомы вместе с полицией задерживают граждан призывного возраста, после чего возбуждают уголовные дела по надуманным инцидентам. Молодых людей ставят перед выбором: либо стать осужденным за несовершенное преступление, либо уйти «добровольцем-контрактником» на защиту киевского режима.

Он также сообщил о низком морально-психологическом состоянии солдат в рядах ВСУ.

В настоящий момент полученные материалы изучаются спецслужбами самопровозглашенной республики.

Ранее сообщалось, что на Украине были задержаны военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады при попытке продать три единицы стрелкового оружия.