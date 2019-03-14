Греф рассказал, чего боится больше всего

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что у него есть страх стать нерелевантным (неадекватным, несоответствующим стоящим задачам и занимаемой должности – прим. ред.). и привести к остановке развития банка.

«Когда моей коллеге, очень успешной женщине, которая пытается трансформировать информационного гиганта, задали вопрос, какой у вас самый большой страх, она минуту подумала и сказала: после страха смерти - страх оказаться нерелевантным. И я подумал, что у меня такой же страх», - сказал Греф на конкурсе управленцев «Лидеры России».

Также в ходе выступления Греф назвал главную проблему современной России. По мнению главы Сбербанка, больше всего страна страдает от «отсутствия эффективной системы государственного управления».

Конкурс «Лидеры России» — ведущий проект открытой платформы «Россия — страна возможностей». Лучшие управленцы со всей страны борются за главный приз конкурса «Лидеры России». 100 победителей получат право в течение года работать с наставником, которого они выберут среди главных управленцев России, включая топ-менеджеров ведущих компаний и даже федеральных министров.