Оставленную одну в квартире девочку из Раменского вернули матери

Девочку, которую обнаружили плачущей в пустой квартире в подмосковное городе Раменское, в четверг вернули ее матери. Об этом сообщает «360».

После истории с девочкой-маугли из Москвы, жители Раменского, услышав детский плач за дверью своей соседки, вызвали полицию, которая, вскрыв квартиру, и нашла там оставленного одного ребенка.

Малышка, в отличие от сверстницы из заваленной мусором квартиры в Москве, оказалась ухоженной и развитой по годам. Врачи незамедлительно осмотрели ребенка и заключили, что он «в удовлетворительном состоянии».

Как рассказала следствию мать девочки Татьяна, которая работает пекарем, ее дочь приболела, в связи с чем несколько дней не могла посещать детский сад и находилась дома. В то же время женщине нужно было ходить на работу, поэтому ей приходилось оставлять малышку одну. Правоохранителям эта история показалась подозрительной и они изъяли ребенка у матери.

Татьяна подала ходатайство о возвращении дочери и, после проведенного комплекса мер, специальная комиссия решила вернуть ребенка матери.