Путин оценил участие бизнеса в реализации национальных проектов

Более 12 триллионов рублей готовы направить российские компании на реализацию национальных проектов. Об активном участии бизнеса в развитии страны заявил Владимир Путин на съезде союза промышленников и предпринимателей. Президент рассказал, что рассчитывает на дальнейшее партнерство с деловым сообществом при выполнении амбициозных задач. Уже подготовлено 250 инвестиционных заявок, которые совпадают с целями нацпроектов.

«Речь идёт о капиталовложениях в общественно важные направления, ключевые для динамичного роста экономики и всей страны, в том числе в сфере промышленности, высоких технологий, транспорта, связи, экологии и туризма. Это действительно масштабные проекты с хорошим синергетическим эффектом, и естественно они долгосрочные», - подчеркнул президент.

Президент пообещал, что работа по улучшению условий ведения бизнеса в России продолжится. Один из шагов в этом направлении – создание специальной информационной платформы, о которой шла речь еще в послании федеральному собранию. С ее помощью предприниматели смогут сообщать о фактах незаконного давления со стороны различных госструктур.

