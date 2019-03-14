В Барнауле в щеке сотрудницы клиники красоты пластические хирурги забыли салфетку

В Барнауле следственный комитет расследует уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества после обращения 50-летней местной жительницей с жалобой. У женщины во время пластической операции в частной клинике под кожей в щеке забыли салфетку. При этом она сама работала в той же клинике.

По словам Любови Федоренко, ее руководители оказывали на нее давление по поводу ее внешнего вида и намекали на то, что ей нужна пластическая операция для работы в сфере оказания услуг для красоты.

«Врач клиники эстетической медицины начала меня уговаривать на операцию по фейс-лифтингу. Говорила, что ты работаешь в клинике, нужно выглядеть соответственно. При каждой встрече намекала мне на мой возраст, что я как-то не так выгляжу. Давление на меня было», - рассказала пострадавшая.

После операции у пациентки начались осложнения. В клинике ей пытались купировать воспаление, откачивали гной и делали перевязки. А когда не помогло - посоветовали уволиться.

«По версии следствия, в феврале 2017 года в одной из частных клиник Барнаула местной жительнице, которая на тот момент являлась сотрудницей учреждения, была проведена плановая операция по пластике лица. В связи с ухудшением состояния здоровья и отеком лица в июне 2017 года пациентка обратилась за помощью в отделение челюстно-лицевой хирургии городской больницы, где ей экстренно провели операцию. В мягких тканях лица врачи обнаружили и удалили инородное тело – перевязочный материал, оставленный сотрудниками частной клиники», - рассказала руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи устанавливают, кто из сотрудников клиники причастен к совершению преступления.