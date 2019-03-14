Пиар-менеджер Началовой сообщила об улучшении состояния певицы

Известной певице Юлии Началовой стало лучше. Об этом сообщила пиар-менеджер исполнительницы Анна Исаева на своей странице в социальной сети Instagram.

«Случайный знак. Кто то кликнул этот пост, который я делала 1 сентября, когда моя Юля приезжала в лицей к моим деткам . Поздравить их с началом учебного года и поддержать. И в это время я получила новую информацию из больницы о том, что ей чуть-чуть лучше», - сообщила женщина.

При этом Исаева уточнила, что певица до сих пор находится в реанимации, однако ее организм «потихоньку восстанавливается».

Юлия Началова находится в одной из столичных клиник. Как ранее сообщала Исаева, состояние певицы ухудшилось 8 марта из-за подагры.

В среду, 13 марта, отец певицы прокомментировал «Звезде» состояние здоровья дочери. Он рассказал, что медики проводят интенсивную терапию.