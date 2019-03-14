Ведение болезни Началовой лично взял на себя глава департамента здравоохранения Москвы

За состоянием российской певицы лично следит глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник в мэрии.

38-летняя певица по-прежнему находится в состоянии искусственной комы после резкого скачка сахара в крови 11 марта. Сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее «Звезда» после разговора с медвестрой московской клиники, где проходила лечение артистка, сообщала, что Началову перевели из реанимации в другое отделение.