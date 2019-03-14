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На Нобелевскую премию мира номинировали шведскую школьницу

Роман Захаров
15:38 14.03.2019
С инициативой номинировать на Нобелевскую премию 16-летнюю Грету Турнберг выступили некоторые шведские и норвежские политики.
На Нобелевскую премию мира номинировали шведскую школьницу
© Фото: Chris Emil JanÃŸen, via www.imagwww.imago-images.de, Globallookpress

Шведскую школьницу Грету Турнберг номинировали на Нобелевскую премию мира за ее труды, направленные на борьбу с глобальным потеплением. Информацию об этом распространило издание Aftonbladet.

Согласно материалу, с соответствующей инициативой выступили Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг, которые представляют в парламенте Швеции Левую партию. Идею также поддержали некоторые норвежские политики.

«Очень почетно и приятно быть номинированной на столь важную премию. Это потрясающе и чуточку странно», - сказала 16-летняя девушка в беседе с корреспондентом Aftonbladet.

Грета Турнберг привлекла внимание средств массовой информации летом прошлого года, когда начала одиночную «школьную забастовку» перед зданием парламента в Стокгольме. Тогда школьница заявила, что не будет посещать учебное заведение до тех пор, пока власти Швеции не станут выполнять условия Парижского договора по сокращению выбросов вредных веществ. Своим примером девушка вдохновила тысячи подростков по всей Европе, которые стали выходить на улицы и требовать привлечения внимание к проблеме изменения климата.

Также юную активистку приглашали выступать на конференции ООН по вопросам климата и на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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