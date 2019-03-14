Российские пранкеры предложили Гуайдо заблокировать средства Мадуро в банке «Лексус Вованиаль»

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли венесуэльского оппозиционера и самопровозглашенного лидера страны Хуана Гуайдо. Они поговорили с ним по телефону от имени президента Швейцарии Ули Маурера. По словам пранкеров, разговор состоялся 29 февраля. Свой разговор они опубликовали на своем Youtube-канале.

В разговоре пранкеры предложили Гуайдо заблокировать средства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые якобы находятся на счету в швейцарском банке «Лексус Вованиаль» («Lexus Vovanial Bank Ltd»), после чего перевести деньги на счет Гуайдо.

При этом пранкеры отметили, что Гуайдо может распоряжаться деньгами на свое усмотрение. Он в ответ поблагодарил «Маурера» за предложение и согласился прислать запрос на блокировку средств Мадуро.

«Мы присылаем на почту Гуайдо примерный текс, который должен быть в его запросе. В этом тексте мы указываем также банк «Lexus Vovanial Bank Ltd», в котором якобы также находятся «преступные деньги Мадуро»», - рассказали пранкеры.

Созвониться с Гуайдо пранкерам удалось после переговоров со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом в начале марта от имени президента Швейцарии. Он скоординировал для связи Гуайдо с «Мауерером» и отметил, что «президент» просит звонить ему только на Whatsapp или Skype, так как боится прослушки.

Позже Гуайдо рассказал СМИ, что у него с главой Швейцарии состоялся разговор о выводе средств Мадуро. Глава МИД Швейцарии заявил при этом, что никакого разговора не было.