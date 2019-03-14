Руководитель налоговой службы рассказал о будущем «Лидеров России»

Лучшие управленцы со всей страны борются за главный приз конкурса «Лидеры России». 100 победителей получат право в течение года работать с наставником, которого они выберут среди главных управленцев России, включая топ-менеджеров ведущих компаний и даже федеральных министров.

Из сотни победителей прошлого года продвинулись по службе или получили новое назначение 84 человека. То есть результат более, чем достойный. Среди наставников топ-менеджеры и управленцы высшего дивизиона Например, Михаил Мишустин - руководитель налоговой службы России.

«Это ребята, которые прошли конкурс с более чем 700 человек на место и они образованы, профессиональны, неравнодушны, а самое главное ответственны», - подчеркнул он.

Участникам предстоят очень тяжелые четыре дня, по истечению которых и станет известно, кто станет победителем всероссийского конкурса. Здесь все как в реальной жизни: работать управленцам придется в команде, но со своими конкурентами.

Сто победителей получат шанс в будущем поработать под шефством главных управленцев страны - среди них и Германе Греф и вице-премьер Юрий Борисов.