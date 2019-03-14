Медики опровергли слухи о вспышке эпидемии гепатита С в Амурской области
Минздрав Амурской области взял под особый контроль эпидемическую ситуацию с гепатитом С в Благовещенске. О вспышке этого заболевания среди онкобольных детей накануне заявили некоторые СМИ.
Главный врач детской областной клинической больницы призвал сохранять спокойствие и объяснил участившиеся случаи выявления опасной болезни более качественной диагностикой.
К тому же, отметил медик, пациенты онко-гематологического профиля подвержены повышенному риску заражения, так как чаще других переливают кровь.
«В настоящее время проводится комплексное исследование данных случаев, но источника заражения в детской областной больнице не выявлено. Пациенты, у которых выявлен гепатит С подвергались массированным гемотрансфузиям, то есть переливанию крови. Поэтому необходимо разобраться и понять, почему произошла такая ситуация. В настоящее время все усилия больницы сосредоточены на мониторинге и обследовании пациентов. Им назначается комплексное вирусологическое исследование, по результатам которого проводится консилиум с привлечением ведущих специалистов», - рассказал главный врач областной клинической больницы Руслан Белоус.
По итогам врачебного консилиума, в отношении каждого пациента принимается персонифицированная выписка с конкретным планом лечения.
Гепатит С - вирусное заболевание печени, приводящее к ее воспалению. Основным способам передачи заболевания от больного человека к здоровому является переливание крови и ее компонентов.
Болезнь является мировой проблемой. По данным ВОЗ ей инфицировано до 3% населения земного шара.
Предположительно, в России от этого заболевания страдает от 5 до 8 миллионов человек.