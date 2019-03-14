«Никто такого не ожидал» - исследователь прокомментировал «оживление» клеток мамонта

Альберт Протопопов руководитель Отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия) подчеркнул в интервью «Звезде», что информация о том, что ученые удалось именно «оживить клетки» не совсем верная. Ученым удалось запустить процессы, которые предваряют деление ядер.

«Когда сделали анализ, увидели, что заработали белки, которые были внутри ядер клеток мамонта. Это так называемый гистон», - пояснил эксперт.

И именно они спровоцировали начало деление клеток. Однако после процесс остановился, потому что белки оказались в итоге «нерабочими».

ДНК мамонта вживили в клетки мышей. И примерно в 10 клетках начался этот первоначальный процесс деления.

«Никто, конечно, этого не ожидал», - прокомментировал эксперт.

Альберт Протопопов уточнил, что теперь эксперименты должны быть продолжены с другими фрагментами ДНК найденных мамонтов.

«Возможно, что какие-то части ДНК других древних животных все-таки смогут функционировать», - выразил надежду эксперт.

Однако все попытки клонировать древнее животное из имеющегося ДНК, по словам ученого, невозможны.

«Мы уже ни раз говорили о том, что классическое клонирование невозможно. ТО есть этот путь закрыт», - заключил ученый.

Сейчас идут работы по реконструкции ДНК слона с помощью введения туда генетического материала мамонта.

Маментенок Юка был уникальной находкой. Археологам впервые удалось обнаружить настолько хорошо сохранившегося представителя древних млекопитающих. Более того, у Юки, который уникален еще и своим возрастом (по данным специалистов, ему около 6-8 лет), сохранился головной мозг.

«Это в принципе единственный мозг древнего животного, который есть в распоряжении ученых», - подчеркнул Альберт Протопопов.

Еще одной характерной особенностью этого вида древних животных является расширение на хоботе. Ученые предполагают, что им так было удобнее собирать зимой снег и тем самым пополнять запасы воды в организме.