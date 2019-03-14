FT: оператор «Северного потока – 2» намерен передать участок газопровода в ведение отдельной компании

Оператор проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» планирует ввести в процесс отдельное предприятие, которое будет заниматься созданием проекта на последних 50 километрах его маршрута, чтобы подорвать планы Евросоюза урегулировать работу всего проекта суммой в 9,5 миллиардов евро.

Если подобная инициатива в конечном счете воплотится в действительность, юрисдикция ЕС больше не будет распространяться на участок проекта протяженностью около 1200 километров.

Речь идет об участке на дне германских территориальных вод. Хотя предложение на данный момент даже официально не озвучено, издание Financial Times прогнозирует новую волну критики в отношении строительства газопровода, который «может поставить европейские страны в еще большую зависимость от российского газа».

Российский международный проект газопровода «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России до Германии через Балтийское море. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим сейчас «Северным потоком».

Ранее глава австрийского концерна OMV сделал заявление касательно строительства проекта «Северный поток - 2». По словам Райнера Зеле, Газовая директива Евросоюза не должна повлиять на сроки реализации.