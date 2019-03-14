Путин поручил снизить ставку по ипотеке до 8%

Президент России Владимир Путин поручил снизить ставку по ипотечным кредитам до 8%. С таким заявлением глава государства выступил на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходит в рамках Недели российского бизнеса.

«Нам с вами хорошо известно, что чуть-чуть ипотека подросла. Была 9,56%, по-моему, сейчас 10,5-11% в среднем. Но надо, разумеется, идти туда, вниз возвращаться. Тем более что, как считает Минэкономразвития, коллеги меня поправят, негативный эффект от поднятия НДС считается исчерпанным. Поэтому вся эта макроэкономика должна влиять и на банковские ставки в конечном итоге, на банковские ставки в положительном плане», - заявил глава государства.

На встрече с предпринимательским активом страны глава государства потребовал также существенно ускорить работу по законопроекту о поощрении и защите капиталовложений.

Во время диалога поднимаются вопросы экологической и социальной ответственности бизнеса, а также основные тенденции и принципы развития цифровой экономики.