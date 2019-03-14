Путин потребовал активизировать работу по стимулированию инвестиционной деятельности

Президент России Владимир Путин поручил существенно ускорить работу по законопроекту о поощрении и защите капиталовложений.

С этого заявления российский лидер начал свое выступление на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«По ряду положений документ кардинально новый, сложный, требующий тщательного анализа всех деталей. Тем не менее, не в ущерб его качеству нужно ускорить работу, завершить ее в максимально короткие сроки, обязательно учитывая позицию бизнеса и деловых объединений», - заявил глава государства.

Мероприятие проводится в рамках Недели российского бизнеса и Владимир Путин посещает его регулярно.

На встрече с предпринимательским активом страны, он обсуждает вопросы стимулирования инвестиционной деятельности, ситуацию в стратегических отраслях экономики.

Во время диалога поднимаются вопросы экологической и социальной ответственности бизнеса, а также основные тенденции и принципы развития цифровой экономики.