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Полиция Якутии задержала подозреваемых в крупном мошенничестве при закупке лекарств

Ян Брацкий
13:44 14.03.2019
Обвиняемым в мошенничестве и ограничении конкуренции грозит до 10 лет лишения свободы.
© Фото: Nikolay Gyngazov Russian Look, Globallookpress

Следственными органами республики Саха (Якутия) возбуждены уголовные дела в отношении руководителей коммерческих организаций, закупавших лекарства и медицинское оборудование для лечебных учреждений региона.

По итогам прокурорской проверки выяснилось, что нечистые на руку коммерсанты, в сговоре с представителями некоторых больниц и клиник многократно завышали стоимость контрактов.

«Следствием установлено, что общая сумма государственных контактов составляет 3 миллиарда рублей. Выявлены многочисленные факты, когда стоимость оптовых закупок по указанным контрактам в 2-4 раза превышали розничные. Руководители медучреждений находились в сговоре с участниками картеля и принимали меры по устранению возможных конкурентов на торгах», - сообщил «Звезде» дежурный офицер пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия) Валентин Удинов.

В настоящее время в офисах компаний и в квартирах подозреваемых проводятся обыски, изымаются документы и другие компрометирующие материалы.

В оперативно-розыскных мероприятиях принимают участие 80 сотрудников правоохранительных органов.

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