В Ставропольском крае нейтрализованы сторонники ИГ*, планировавшие теракт

В Шпаковском районе Ставропольского края сотрудники ФСБ нейтрализовали двух бандитов, готовивших террористический акт. Оба были сторонниками группировки ИГИЛ*.

Национальный антитеррористический комитет сообщает, что при попытке остановить подозрительно ведущий себя автомобиль, правоохранители столкнулись с огнем из автомата в своей адрес. Более того, перед тем, как скрыться, находящиеся в автомобиле лица метнули в сторону силовиков гранату.

В результате начавшейся погони и последующего боестолкновения двое бандитов, находящихся в преследуемом автомобиле, были нейтрализованы сотрудниками ФСБ РФ.

Ранее в Самарской области был также ликвидирован боевик, готовивший теракт с применением самодельных взрывных устройств. Ему предложили сдаться, сложив оружие, но в ответ он открыл огонь и метнул в сотрудников ФСБ РФ боевую гранату.

*ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) – террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.