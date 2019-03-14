В МИД РФ назвали надругательством над памятью павших шествие экс-легионеров СС* в Риге

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на шествие бывших легионеров «Ваффен-СС»* в Риге. В ведомстве мероприятие посчитали надругательством над миллионами павших в войне с фашизмом.

«Считаем эту очередную циничную акцию восхваления приспешников нацистских преступников надругательством над памятью миллионов павших в борьбе с “коричневой чумой”», — говорится в сообщении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что власти Латвии уже не первый год продолжают «пагубную линию на пересмотр итогов Второй мировой войны». В МИД подчеркнули, что такая позиция резко дифференцирует с нормами международного права и решениями Нюрнбергского трибунала в частности.

«К сожалению, пассивность такой реакции лишь провоцирует латвийские власти на шаги по героизации фашистских преступников», — добавили в министерстве.

Ранее председателя института нацпамяти на Украине заподозрили в преступлениях против человечества. По данным Следственного комитета РФ, начиная с 2014 года, он постоянно отрицает принадлежность украинских националистов к войскам СС* во время Великой Отечественной войны. Факт этого установил Международный военный трибунал в Нюрнберге, но председатель института не берет это во внимание.

* «Ваффен-СС» – военные формирования отрядов охраны во временя фашистской Германии; запрещены на территории РФ.