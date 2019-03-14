В Кремле рассказали, когда состоится личная встреча президента РФ и канцлера Австрии

Контакты на высшем уровне между РФ и Австрией сохраняются, однако личной встречи президента Владимира Путина и канцлера Себастьяна Курца в ближайшее время не планируется.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«С Австрией отношения развиваются весьма динамично, мы дорожим этими отношениями, и поэтому на различных уровнях они будут продолжаться, наверняка в том числе на высоком и на высшем. Пока точных каких-то наметок нет, но динамика развития весьма позитивная», - заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее он подтвердил информацию о том, что Путин принял главу внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль в ходе ее визита в Россию.

Стороны обменялись мнениями по широкой повестке дня. Встреча продлилась полтора часа.