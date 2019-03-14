Россия закрыла свое воздушное пространство для Boeing 737 Max

В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) запретили полеты «боингов» в российском небе вплоть до особого распоряжения.

Российская Федерация закрыла свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Max. РФ сделала это вслед за уже рядом стран после трагедии с данной моделью лайнера неподалеку от города Дэбрэ-Зэйт.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) запретили полеты «боингов» в российском небе вплоть до особого распоряжения. Об этом сообщил глава ведомства Александр Нерадько.

Он заявил, что Росавиация разослала уведомления NOTAM (Notice to airmen, извещения об изменениях в правилах аэронавигации – прим. ред.) о запрете полетов Boeing до особого указания.

Напомним, причиной закрытия неба для полетов «боингов» сразу в ряде стран стали аварии, произошедшие с данной моделью самолетов: крушение рейса индонезийской авиакомпании из Джакарты в Панкалпинанг, и лайнера, упавшего неподалеку от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, на борту которого были 157 человек.