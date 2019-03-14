В Минтрансе России назвали причины крушения лайнеров Boeing 737

В Министерстве транспорта России связали катастрофы Boeing 737 с минусами разработки и сертификации.

Замглавы министерства Александр Юрчик заявил, что именно данные обстоятельства могли привести к аэрокатастрофам. Он подчеркнул, что для улучшения положения предстоит приложить еще много усилий.

«Намечается такая ярко видимая ситуация, что именно недостатки разработки и сертификации воздушного судна привели к тем двум катастрофам, которые произошли с новейшей моделью Boeing», — сказал Юрчик на Коллегии Росавиации.

Он назвал инциденты «сигналами» к повышению качества сертификационной системы.

Напомним, речь идет о крушении самолета Boeing 737 Max, летевшего рейсом индонезийской авиакомпании из Джакарты в Панкалпинанг, и лайнера, упавшего неподалеку от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, на борту которого были 157 человек.