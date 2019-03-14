В Кремле объяснили стремление Пентагона испытать запрещенные ДРСМД ракеты
Испытание Пентагоном ракет, запрещенных ДРСМД, является логическим продолжением линии США на слом этого договора.
С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Москва категорические не согласна с утверждениями, что "не хранила верность" ДРСМД. Именно США сломали этот документ», - заключил пресс-секретарь Владимира Путина.
Ранее стало известно, что США намерены провести испытания ракет, которые более 30 лет были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Уже в августе США могут протестировать крылатую ракету, радиус действия которой достигает почти тысячи километров.
При этом не исключено, что в ноябре текущего года Вашингтон может приступить к испытаниям баллистической ракеты - ее радиус действия достигает около 3-4 тысяч километров.