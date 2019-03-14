Открыта продажа билетов на поезда с новыми плацкартными вагонами

В РЖД открыли продажу билетов на поезда составленные из обновленных плацкартных вагонов. Первый состав отправится в рейс уже в этом месяце.

Билет на такой поезд будет стоить несколько дороже, чем обычно, сообщается на официальном сайте РЖД.

Первыми комфорт обновленных вагонов оценят пассажиры, следующие из Ростова-на-Дону и Анапы в Москву.

«Первый плацкартный вагон с модернизированным интерьером в марте начнет курсировать в составах двух фирменных поездов: № 19/20 Ростов-на-Дону - Москва и № 11/12 Анапа - Москва. В первый рейс с пассажирами он отправится из Ростова-на-Дону в Москву 18 марта, а из Москвы - 19 марта в Анапу. Билеты в обновленный вагон можно приобрести уже сейчас», - говорится в сообщении компании.

Обновленный плацкартный вагон в РЖД презентовали в конце декабря прошлого года.

В новом вагоне есть розетки и USB-порты, а также специальные места в изголовье для хранения вещей. Для крупного багажа есть открытое пространство под нижней полкой.

Также для пассажиров верхних полок в плацкарте предусмотрен отдельный столик.