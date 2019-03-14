Названа самая кусачая порода собак

В России необходимо вводить обязательные курсы обучения для владельцев собак, так как четвероногие друзья человека могут представляют опасность для окружающих.

С таким заявлением выступил глава Национальной кинологической ассоциации Электрон Дементьев.

Ранее в МВД составили рейтинг потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордника необходимо запретить. В черном списке 69 пород, среди которых не только бойцовские животные.

«Могут быть опасны и диванно-комнатные собаки. Если мы возьмем многолетнюю статистику Санкт-Петербурга, то такса, маленькая собака, стоит на первом месте по числу покусов как людей, так и животных. Уже в течение 15-17 лет. Такую статистику проводит государственная ветеринарная служба», - рассказал Дементьев.

Решить проблему, по мнению главы Национальной кинологической ассоциации, можно введением обязательных школ, подобных водительским.

«Я предлагаю начать с целого цикла законодательных актов о питомниках, о людях, которые имеют право заниматься разведением собак, об организациях, которые эти питомники готовят, о школах дрессировки», - добавил Дементьев.

Он предложил обучать будущих собаководов не только основам дрессуры, но и грамотному обращению с животными, а также основным правилам ухода за ними.