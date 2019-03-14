Порошенко заявил, что отправляется на фронт в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении отправиться на линию разграничения в Донбассе.

Во время своего выступления на празднествах, посвященных Дню добровольца в Киеве, украинский глава сказал, что сегодня же вылетает на фронт. Там он планирует «посетить добровольцев» и пообщаться с ними.

Между тем, ранее Киев отправил эшелон танков в Донбасс. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко запечатлел на фото военные эшелоны с танками в Киеве. Снимки экс-парламентарий опубликовал в социальных сетях. По словам Журавко, танки отправляются в зону конфликта в Донбассе.

Напомним, в апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.