В Сергиевом Посаде столкнулись автобус и легковое авто

Утром в четверг, 14 марта, в Сергиево-Посадском районе Подмосковья произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля. Травмы получили 10 человек.

Их оперативно доставили в ближайшее лечебное учреждение. По сообщениям в социальных сетях, движение транспорта в районе аварии затруднено.

Ранее в Москве на станции метро «Выхино» столкнулись два автобуса. Участниками ДТП стали рейсовый подмосковный автобус и транспорт «Мосгортранса».

