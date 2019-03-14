Госдума приняла закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности для главарей организованных преступных групп.

Теперь законом будет караться сам факт лидерства в незаконных сообществах и участие в них. Соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ приняты сегодня.

Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

С инициативой ужесточить наказание преступных лидеров ранее выступил президент Владимир Путин.

«Законопроект позволит привлекать к ответственности главарей преступного мира. Эти меры позволят правоохранительным органам эффективнее бороться с организованной преступностью», - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Уголовный кодекс дополняется новой статьей, которая будет карать факт лидерства в ОПГ лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

При этом вводится максимальный штраф до 5 миллионов рублей. Осужденных по данной статье преступников будут приговаривать исключительно к реальному лишению свободы, а не к условным срокам.

Отдельная статья будет квалифицировать участие в собрании представителей и организаторов преступных групп.

За такие действия обвиняемый будет отправляться за решетку на срок до 20 лет. Кроме того осужденному придется заплатить 1 миллион рублей штрафа.

Инициатива главы государства позволит повысить эффективность борьбы с оргпреступностью на всех уровнях – от главарей до рядовых членов банды, считают депутаты.

«В законе заложен новый инструмент по борьбе с участием в "криминальных сходках", на которых лидеры, как правило, координируют деятельность преступных групп, в том числе по разделу сфер влияния главарей», - уверен председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Писарев.

Закон ужесточает штрафы за организацию, руководство или координацию деятельности членов преступного сообщества - до 5 миллионов рублей.

Само участие в банде будет наказываться 3 миллионами штрафа.

За совершение преступлений с использованием служебного положения, санкции увеличиваются до 5 миллионов и 20 лет лишения свободы.

Законом предусмотрены послабления для лиц, которые сообщат в правоохранительные органы о подготовке преступлений и о встрече лидеров ОПГ. Так же на милость Фемиды смогут рассчитывать те, кто раскаялся и добровольно сдался полиции.