Челябинск парализован после сильнейшего снегопада
Нарушена работа городского общественного транспорта и аэропорта.
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Сотни челябинцев сегодня опоздали на работу. Виной всему - мартовский снегопад. В городе снова выросли сугробы, а на дорогах многокилометровые заторы.
В снежной каше застревают троллейбусы. Таксисты, пользуясь случаем, поднимают цены.
Метель нарушила и работу аэропорта Челябинска. По данным онлайн - табло, задерживаются шесть рейсов.
Они отложены до вечера. Среди ожидающих вылета - 70 школьников, которые направляются в Артек.
Детей разместили в одном из технических помещений аэропорта.