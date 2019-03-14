Челябинск парализован после сильнейшего снегопада

Сотни челябинцев сегодня опоздали на работу. Виной всему - мартовский снегопад. В городе снова выросли сугробы, а на дорогах многокилометровые заторы.

В снежной каше застревают троллейбусы. Таксисты, пользуясь случаем, поднимают цены.

Метель нарушила и работу аэропорта Челябинска. По данным онлайн - табло, задерживаются шесть рейсов.

Они отложены до вечера. Среди ожидающих вылета - 70 школьников, которые направляются в Артек.

Детей разместили в одном из технических помещений аэропорта.