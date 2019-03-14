Мосгорсуд отказал матери «пропавшего» в «Лосином острове» ребенка в изменении меры пресечения на домашний арест.

Надежда Куликова, обвиняемая в том, что она бросила своего ребенка одного ночью в природном заповеднике «Лосиный остров», была ранее арестована решением Преображенского суда столицы сроком на 2 месяца. Она обратилась с прошением о пересмотре, но Мосгорсуд не удовлетворил его и оставил прежнее решение без изменений.

Напомним, 17 февраля Куликова «потеряла» сына, и ребенок всю ночь провел в парке один. О случившемся женщина сообщила в полицию лишь утром. Она надела на ребенка мешок и замотала его скотчем «в воспитательных целях». Воспитательную меру женщина планировала применить на несколько минут, однако сын убежал в лес.

СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» после того, как в машине у Куликовой были обнаружены три рулона скотча и нож, а также мешок с детской варежкой.