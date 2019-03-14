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Ветер переворачивал дома и машины: в США торнадо уничтожил целый город

Ян Брацкий
10:40 14.03.2019
В ближайшее время в регионе возможно повторное ухудшение погоды.

Ураган в США стер с лица земли часть округа Джонсон, погиб один человек, пострадавших десятки. Сильнейший ветер с грозами обрушился на Техас минувшим вечером.

Стихия переворачивала дома, сносила автомобили и вырывала с корнем деревья. Порывы ветра достигали 120 километров в час.

Ураган с легкостью разбросал по взлетной полосе небольшие самолеты в местном аэропорту.

Сейчас стихия немного ослабла, но синоптики прогнозируют новый разрушительный удар.

Над Техасом формируется сильнейший торнадо, который накроет штат ливнями и градом.

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