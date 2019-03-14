В Малайзии объявлено ЧП из-за утечки химикатов

Более 400 человек пострадали в Малайзии из-за выброса ядовитых химикатов в реку. В регионе введено чрезвычайное положение, закрыты свыше 110 школ, больницы переполнены.

Экологи и местные власти оценивают ситуацию как критическую. Катастрофически не хватает питьевой воды.

Как сообщили в местной полиции, утечка химикатов произошла на заводе по переработке шин.

Его владелец задержан, он признался, что незаконно сливал отходы в реку.

В ближайшее время бизнесмену предъявят обвинения.