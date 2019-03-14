В Шереметьево рейс в Бангкок не смог вылететь из-за повреждения обшивки

В столичном аэропорту Шереметьево самолет Boeing 777 не смог вылететь в Бангкок из-за технической неисправности.

Рейс авиакомпании «Россия» не отправился в полет из-за повреждения обшивки стабилизатора. Насколько оно серьезно, не сообщается. Дефект был обнаружен уже практически перед отлетом.

В данный момент пассажиры ожидают замены лайнера и продолжения своего путешествия.

Ранее треснувшее лобовое стекло самолета «Аэрофлота» стало причиной возвращения рейса в аэропорт Шереметьево. Сотрудники Следственного комитета России устанавливают обстоятельства и причины инцидента.