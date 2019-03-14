Сирии отказали в участии в форуме по сбору средств для ее восстановления

Межведомственный российско-сирийских координационный штаб в своем заявлении отметил недопуск делегации правительства Сирии для участия в конференции по сбору средств для восстановления страны. Об этом сообщил начальник НЦУО генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Сегодня в Брюсселе продолжает свою работу третья международная конференция стран доноров по сбору средств для оказания помощи Сирии. К сожалению, руководству республики отказано в участии в данном форуме, а соответственно и представлении интересов подавляющего числа сирийцев, все еще испытывающих на себе тяжелейшие последствия войны с террористическими организациями», - сказал он.

Также российский генерал-полковник выразил надежду, что распределение собранных средств не будет политизированным, а их значительная часть пойдет на восстановление мирной жизни на подконтрольных сирийским властям территориях.

Кроме того, была затронута тема и печально известного лагеря беженцев «Рукбан», находящийся на подконтрольной США территории вокруг базы «Ат-Танф». Мизинцев отметил, что в лагере процветает криминал: сирийских граждан привлекают к контрабанде оружия и боеприпасов, процветает торговля людьми.

Жители лагеря явно хотят покинуть лагерь, о чем свидетельствуют данные статистики ООН. Так, более 95 процентов жителей лагеря «Рукбан» желают его покинуть, а 80 процентов желают скорейшего возвращения на подконтрольную сирийскому правительству территорию в родные места.

Лагерь «Рукбан» расположен на сирийско-иорданской границе. Всего в нем находится около 50 тысяч беженцев. Несмотря на готовность властей Сирии разместить всех беженцев на территории страны, США насильно удерживают их и не заинтересованы в разрешении катострофической ситуации в печально известном лагере.