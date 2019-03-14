Председателя института нацпамяти на Украине заподозрили в преступлениях против человечества

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Он подозревается в реабилитации нацизма.

Институт является одним из главных органов, реализующих политическую линию правительства Украины в области национальной народной памяти. По данным СК, начиная с 2014 года, Вятрович занимается постоянным отрицанием принадлежности украинских националистов к войскам СС во время Великой Отечественной войны. Факт этого установил Международный военный трибунал в Нюрнберге, но председатель института не берет это во внимание.

Также Вятрочич не согласен с участием украинцев в преступлениях против мирного населения. Для укрепления позиции в качестве объективного источника, он создает видимость изучения истории украинского государства и организовывает различные мероприятия.

Приговор Международного военного трибунала определяет отрицание фактов и итогов Второй мировой войны и героизацию нацистских преступников как преступление. СК РФ продолжает работу по выявлению и пресечению подобных преступлений.

Ранее в Киеве устроили факельное шествие в честь националистов времен Первой мировой войны. Шествующие вспоминают, как 27 января 1918 года небольшой отряд, состоявший из киевских юнкеров и казаков, на время остановил наступление большевиков. Историки считают этот эпизод незначительным. Новые украинские власти всячески его превозносят.