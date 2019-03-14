В России впервые подсчитали стоимость всех полезных ископаемых

В России впервые подсчитали стоимость запасов всех полезных ископаемых. Оценкой занимались эксперты Министерства природных ресурсов и экологии.

Первые расчеты выполнены по итогам 2017 года.

Согласно подсчетам Минприроды, стоимость всей разведанной нефти составляет без малого 40 триллионов рублей, газа - чуть более 11 триллионов. Почти на два триллиона рублей в России коксующегося угля.

Запасы железной руды, алмазов и золота менее значительны: 808, 505 и 480 миллиардов рублей соответственно.

Совокупная стоимость всех природных богатств России, включая углеводородное сырье, драгоценные камни и металлы, а также всевозможные руды составляет 55,2 триллиона рублей. Это составляет 60% ВВП страны, сообщает «РБК».

В натуральном выражении те же запасы оцениваются следующим образом: нефть - 9 миллиардов тонн, газ - 14,45 триллионов кубических метров. Золота в России почти полторы тысячи тонн, а алмазов на 375 миллионов метрических каратов.