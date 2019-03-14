В аэропорту Калифорнии столкнулись два самолета

В аэропорту Калифорнии столкнулись два легкомоторных самолета. Происшествие случилось на аэробазе Комптон.

Один из столкнувшихся самолетов, Cessna 152, в результате инцидента загорелся. Вторым участником происшествия стал T28 – военный учебно-тренировочный самолет, когда-то принимавший участие в боевых действиях во Вьетнаме.

По данным шерифа, самолеты столкнулись около 7 часов утра по местному времени в среду, 13 марта. в происшествии пострадали по меньше мере два человека, один из которых погиб, а второй был доставлен в районную больницу. Данные о его состоянии не уточняются.

Столкновение расследует Национальный совет по безопасности на транспорте, инспектор которого незамедлительно прибыл в аэропорт Комптон.

Ранее в России, в небе над Внуково, частный самолет «подрезал» пассажирский Boeing. Bombardier Challenger 600 отказался выполнять команду диспетчера и продолжил набирать высоту, в то время как совершал посадку пассажирский лайнер Вoeing 737-400 авиакомпании Utair.