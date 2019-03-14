В Москве пациент угрожал врачам скорой помощи пистолетом

В Москве пациент напал на бригаду скорой помощи с пистолетом. Медики приехали по вызову к 43-летнему Евгению Гриневу. Он сам позвонил в неотложку и сообщил о полученной травме.

На месте выяснилось, что «пациент» нетрезв и агрессивно настроен, сообщили «Звезде» в ГУ МВД по Москве.

Он потребовал немедленно доставить себя в лечебное учреждение, однако фельдшер настаивал на осмотре. Ответ медика Гриневу не понравился и он достал пистолет, предупредив, что оружие боевое.

Вид оружия фельдшеров не смутил. Они скрутили дебошира и вызвали полицию.

В итоге, мужчину вместе больницы доставили в камеру предварительного заключения.