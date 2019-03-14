В Минсельхозе запланировали побить рекорд 2018 года по сбору урожая зерна

В 2019 году Россия может собрать не менее 118 миллионов тонн зерновых культур. В этот объем включены в том числе и 75-78 миллионов тонн пшеницы. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Министр Дмитрий Патрушев сравнил потенциальные будущие успехи с результатами 2018 года.

«В прошлом году урожай составил более 113 миллионов тонн, существенно превысив среднегодовые показатели за последние пять лет», — написал глава Минсельхоза в своей колонке спецпроекта «Правительство онлайн».

Патрушев отметил, что в настоящее время РФ занимает значимое место среди экспортеров продовольствия – к примеру, по поставкам пшеницы страна стала лидером.

«Кроме того, Россия входит в число лидеров по поставкам рыбы, подсолнечного масла и активно завоевывает новые зарубежные рынки», — добавил министр.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Патрушевым господдержку для российских сельхозпроизводителей. Это и предстоящий весенне-полевой сезон глава государства сделал повесткой переговоров в министром в Кремле.