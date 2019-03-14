Все пассажирские самолеты Boeing-737 МАХ находятся на земле

В воздухе не осталось ни одного пассажирского самолета Boeing-737 МАХ. Их эксплуатация прекращена до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии. Последний лайнер этой модификации совершил посадку два часа назад в Канаде, следует из данных портала Flightradar24.

Ранее ряд стран и авиакомпаний заявили о полном прекращении полетов Boeing-737 МАХ. В их числе Россия, страны ЕС, Австралия и США.

Авиакатастрофа, которая послужила причиной тотального прекращения полетов этого самолета, произошла 10 марта в Эфиопии.

Спустя шесть минут после взлета из аэропорта Аддис-Абебы борт авиакомпании Ethiopian Airlines упал. Погибли все находившиеся на борту, включая трех россиян.

Катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за последние полгода: в октябре прошлого года в Яванское море рухнул Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air. В обеих катастрофах погибло 346 человек.