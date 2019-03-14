Строители уложили половину железнодорожных путей на Крымском мосту

Строители железнодорожного полотна на Крымском мосту довели работу до половины.

Мостостроители укладывают рельсы для движения поездов из Кубани на полуостров и в обратном направлении.

«Мы приблизились к территориальному "экватору" со стороны Тамани - уложены 19 километров путей. Работы идут по мере завершения пролетов моста. Условия те же, что и при строительстве автомобильного перехода. В августе месяце рассчитываем завершить укладку рельс, а первый вагон сможет поехать в декабре 2019 года», - заявил заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

Элементы железнодорожного полотна собирают на специальной базе, которая развернута на Таманском полуострове. К месту укладки рельсы и шпалы подвозят на специальном путеукладочном кране.

Постепенно из различных звеньев формируются участки пути в 440 метров. Они соединяются особенными стыками, которые позволяют компенсировать последствия температурных напряжений.

Параллельно с укладкой пути, строители монтируют системы освещения, на оснащение которых потребуется свыше 2000 энергосберегающих светильников.

После открытия движения поездов, судоходная часть моста будет раскрашена в цвета российского флага.