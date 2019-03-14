Осетинский депутат сложил полномочия после обвинений в избиении учительницы

Депутат собрания представителей Ардонского района в Северной Осетии Василий Гогичашвили сложил свои полномочия после обвинения в избиении учительницы местной школы.

Политик посчитал, что упреки в его адрес не обоснованы и несправедливы. Позиция Гогичашвили состоит в том, что его «травят власти района». По его мнению, вся ситуация крутится вокруг обвинений в краже денежных средств его племянницей-инвалидом. Эти обвинения экс-депутат также считает «незаслуженными». О своей ситуации Гогичашвили рассказал порталу «Основа».

Напомним, причиной обвинений стало желание экс-депутата «разобраться» с педагогом местной школы, которая решила провести воспитательную беседу с его племянницей. Региональный Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.