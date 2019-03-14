Центробанк отозвал лицензию у «Банка развития технологий и сбережений»
Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений» являлось одной из самых кредитных организаций в городе Тольятти.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление деятельности у «Банка развития технологий и сбережений».
Учреждение лишилось права на проведение кредитных и финансовых операций 14 марта. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.
Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений» являлось одной из самых крупных кредитных организаций в городе Тольятти. Предоставлял полный спектр банковских услуг для юридических и физических лиц.
Ранее Центробанк также отозвал лицензию московского Жилстройбанка. Причиной послужило решение единственного акционера компании прекратить деятельность в порядке добровольной ликвидации.