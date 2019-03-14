Instagram вновь заработал после серьезного технического сбоя
В руководстве Facebook опровергли информацию о DDoS-атаке.
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Популярный интернет-сервис обмена фотографиями и видеозаписями Instagram восстановил свою работу после технического сбоя. Об этом сервис сообщил на своей странице в Twitter.
В среду работа приложения, а также Facebook и Whatsapp остановилась по всему миру.
Пользователи не могли войти на сайты социальных сетей, обновить информационную ленту, посмотреть фотографии и разместить новые снимки.
В офисе Facebook опровергли информацию, что причиной приостановки работы сервисов стала DDoS-атака.
К этому часу количество недовольных пользователей значительно сократилось.