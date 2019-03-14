Instagram вновь заработал после серьезного технического сбоя

Популярный интернет-сервис обмена фотографиями и видеозаписями Instagram восстановил свою работу после технического сбоя. Об этом сервис сообщил на своей странице в Twitter.

В среду работа приложения, а также Facebook и Whatsapp остановилась по всему миру.

Пользователи не могли войти на сайты социальных сетей, обновить информационную ленту, посмотреть фотографии и разместить новые снимки.

В офисе Facebook опровергли информацию, что причиной приостановки работы сервисов стала DDoS-атака.

К этому часу количество недовольных пользователей значительно сократилось.