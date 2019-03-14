ЗАГС с браком: в Башкирии снег с крыши едва не убил молодую пару

В селе Красноусольский в Башкирии обрушился фасад местного Дома культуры. Из-за его падения едва не погибла пара, которая пришла подавать документы в ЗАГС.

Сначала у здания обрушился многометровый козырек, а вслед за ним и часть фасада. Падение спровоцировала большая снежная масса, которую немолодая конструкция выдержать не смогла.

Местные следственные органы занимаются выяснением степени виновности в случившемся коммунальных служб. А чудом уцелевшая при обрушении пара гадает, хороший это был знак, или наоборот.

Ранее сход снежной «лавины» с крыши дома в Саратове попал на видео. Инцидент произошел днем 6 марта в самом центре города. Несмотря на то, что прилегающая пешеходная дорога была огорожена ленточкой, никто на тот момент не производил чистку кровли. Обрушение произошло случайно.