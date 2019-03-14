Массовое ДТП произошло на юге Москвы

Крупное ДТП произошло в Москве. На пересечении Каширского шоссе и улицы Кошкина столкнулись сразу четыре автомобиля.

По предварительным данным в аварии есть несколько пострадавших.

«На пересечении улицы Кошкина и Каширского шоссе столкнулись четыре автомобиля. По предварительной информации, пострадали три человека», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ГИБДД.

С травмами различной степени тяжести, все пострадавшие были доставлены в ближайшие лечебные учреждения.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, которым предстоит установить истинных виновников произошедшего.