Массовое ДТП произошло на юге Москвы
На перекрестке столкнулись сразу четыре автомобиля.
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Крупное ДТП произошло в Москве. На пересечении Каширского шоссе и улицы Кошкина столкнулись сразу четыре автомобиля.
По предварительным данным в аварии есть несколько пострадавших.
«На пересечении улицы Кошкина и Каширского шоссе столкнулись четыре автомобиля. По предварительной информации, пострадали три человека», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ГИБДД.
С травмами различной степени тяжести, все пострадавшие были доставлены в ближайшие лечебные учреждения.
На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, которым предстоит установить истинных виновников произошедшего.