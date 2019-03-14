С риском для жизни: школьники в Татарстане чистили снег на крыше без страховки

В Татарстане уборка снега с крыши школы в городе Бавлы обернулась большим скандалом. Поводом стала видеозапись, опубликованная в соцсетях.

На кадрах видно, как трое подростков и двое взрослых лопатами чистят снег, стоя на скользкой крыше. Некое подобие троса есть лишь у одно из пятерых человек.

Такое пренебрежение правилами безопасности вызвало волну возмущения.

От преподавателя, который контролировал работу, потребовали объяснений. Директору и завучу объявлен выговор.

В дело уже вмешалась прокуратура. Она проводит доследственную проверку. Всем руководителям учебных заведений предписали уделять безопасности учеников особое внимание.