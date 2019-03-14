Порошенко обязался обменять государственную собственность Украины на томос об автокефалии

В ноябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соглашение о взаимодействии с Константинопольским патриархатом. Оказалось, что в обмен на томос об автокефалии украинской церкви он обязался передать патриархату «здания и помещения, а также другие объекты собственности».

«Украина будет способствовать приобретению представительством Вселенского патриархата в Украине зданий и помещений, других объектов собственности, необходимых для функционирования миссии», — говорится в подписанном сторонами документе.

Вскоре после этого доступ к копии соглашения был закрыт администрацией Порошенко. Возможной причиной такого решения мог стать пункт о фактически создании «новой церкви» Украины путем передачи Константинополю государственной собственности страны в постоянное и безвозмездное пользование.

Напомним, после подписания членами Синода Константинопольского патриархата, томос об автокефалии ПЦУ вернулся на Украину. Порошенко напомнил, что 9 января документ был доставлен из Киева в Константинополь, чтобы все члены священного Синода Вселенского патриархата скрепили его своими подписями.