Саакашвили призвал украинские власти «паковать чемоданы»

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал украинцам вернуть «все, что украдено». Одиозный политик обратился к властям Украины, предложив им готовиться к уходу после президентских выборов.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

Свои слова бывший президент Грузии адресовал вице-спикеру Верховной рады Ирине Геращенко, которая накануне предрекла стране хаос и агрессию в случае возвращения Саакашвили.

«Понимаю, что вы не хотите, чтобы вам мешали воровать, но вы уже довели Украину до состояния самой бедной страны в Европе. Может, хватит кормить людей вашими сказками и пора начать паковать чемоданы?», - написал Саакашвили обращаясь к Геращенко.

Один из самых ярых политических противников Петра Порошенко уверен, что в Киеве его боятся. В планах у него было вернуться на Украину 1 апреля 2019 года и «помочь народу наверстать упущенное время».

Саакашвили уверен, что к этому моменту действующий президент сложит с себя полномочия и покинет страну.