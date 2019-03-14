В Бразилии объявлен траур по жертвам стрельбы в Сан-Паулу
Полиция выяснила, что молодые люди интересовались случаями массовых расстрелов в США и искали информацию о них в интернете.
© Фото: ty Em luto por Suzano, twitter
В Бразилии объявили траур по жертвам трагедии в Сан-Паулу, где двое молодых людей устроили кровавую бойню в одной из школ.
Жертвами стрельбы, по последним данным, стали восемь человек. Это пять учеников, двое учителей, а также дядя одного из нападавших. Полтора десятка раненых сейчас в больницах.
Преступники также погибли. Один из них застрелил другого, а потом покончил с собой.
Их личности полиция уже установила. Оба раньше учились в той же школе, а вот их мотивы пока непонятны.
Свое нападение они, по всей видимости, спланировали заранее и тщательно к нему подготовились.
Помимо револьверов при них нашли самодельную бомбу, бутылки с зажигательной смесью и даже - лук со стрелами.