В Бразилии объявлен траур по жертвам стрельбы в Сан-Паулу

В Бразилии объявили траур по жертвам трагедии в Сан-Паулу, где двое молодых людей устроили кровавую бойню в одной из школ.

Жертвами стрельбы, по последним данным, стали восемь человек. Это пять учеников, двое учителей, а также дядя одного из нападавших. Полтора десятка раненых сейчас в больницах.

Преступники также погибли. Один из них застрелил другого, а потом покончил с собой.

Их личности полиция уже установила. Оба раньше учились в той же школе, а вот их мотивы пока непонятны.

Свое нападение они, по всей видимости, спланировали заранее и тщательно к нему подготовились.

Помимо револьверов при них нашли самодельную бомбу, бутылки с зажигательной смесью и даже - лук со стрелами.