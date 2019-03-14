Глава Минкультуры призвал игнорировать планы создать фильм «Брат-3»

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал идею потенциальных съемок кинофильма «Брат-3», которая пришла в голову эпатажному российскому шоумену Стасу Барецкому.

По словам министра, обсуждение данной темы стоит попросту игнорировать, потому что ажиотаж и обсуждения и являются целью создателей.

«Я призываю просто про это ничего не писать. Вообще», — заявил Мединский на пресс-конференции.

Напомним, ранее Сергей Бодров – старший и актеры, исполнявшие роли в предыдущих частях франшизы высказались с резкой критикой идеи Барецкого. А заявление министра культуры стало ответом на просьбы поклонников оригинальных фильмов запретить съемки продолжения.